जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव ने टाटा पावर की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के बिजनेस एसोसिएट्स (बीए) के आउटसोर्स कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर ओडिशा विधानसभा में सरकार का पक्ष रखा।

सिंहदेव ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की ओर से मई 2026 में दिए गए आश्वासन के बाद किसी भी कर्मचारी को काम से नहीं हटाया गया है। हालांकि, आंदोलनकारी अक्टूबर 2025 में हटाए गए 192 कस्टमर केयर असिस्टेंट (सीसीए) की बहाली की मांग कर रहे हैं। ये कर्मचारी आंदोलन शुरू होने से काफी पहले हटाए गए थे।

बातचीत के दौरान कभी नहीं उठाया गया मुद्दा उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 192 सीसीए की बहाली का मुद्दा मई 2026 में हुई बातचीत के दौरान कभी नहीं उठाया गया था। इसलिए सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि ये सीसीए पहले डिस्कॉम के विभिन्न कार्यालयों में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे का काम करते थे। अब अत्याधुनिक 24 घंटे संचालित कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायत निवारण की प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित कर दी गई है।

इसके अलावा उपभोक्ताओं की शिकायतें समय पर प्राप्त करने, उनका समाधान करने और निवारण के लिए कई व्यवस्थाएं एवं प्लेटफार्म विकसित किए गए हैं। ऐसे में 192 सीसीए को दोबारा बहाल करने का कोई औचित्य नहीं है। न्यूनतम वेतन और बोनस से संबंधित मांग उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों की दूसरी मांग न्यूनतम वेतन और बोनस से संबंधित है। सरकार ने इस मांग को पहले ही स्वीकार कर लिया है। हालांकि, इसका क्रियान्वयन वेज कोड, 2019 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों की तीसरी मांग मई 2026 में किए गए सभी वादों को पूरा करने से जुड़ी है। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि उस समय रखी गई सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है।

बिजली आपूर्ति बाधित करने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी सिंहदेव ने आंदोलन के दौरान हटाए गए कस्टमर केयर असिस्टेंट की ओर से किए गए प्रदर्शन की निंदा करते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आंदोलनकारियों ने 33 केवी, 132 केवी और 400 केवी बिजली नेटवर्क के टावरों पर चढ़कर टीपीसीओडीएल क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित करने की कोशिश की। इस तरह की गतिविधियां तोड़फोड़ और व्यवस्था को बाधित करने की श्रेणी में आती हैं, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।