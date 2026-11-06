ट्रक संघ के ₹80 करोड़ गबन मामले में ओडिशा के पूर्व राज्यसभा सांसद के घर EOW की रेड, 25 अफसरों की दस्तक

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ट्रक मालिक संघ के 80 करोड़ रुपये के कथित गबन मामले की जांच के सिलसिले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की एक बड़ी टीम रायगड़ा पहुंची है। टीम पिछले दो दिनों से रायगड़ा में रहकर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच कर रही है।

जांच टीम शुक्रवार को पूर्व राज्यसभा सांसद एन. भास्कर राव के रायगड़ा स्थित आवास पर पहुंची और उनके कुछ सहायकों से पूछताछ कर रही है। 80 करोड़ रुपये के गबन का आरोप जानकारी के अनुसार, ट्रक मालिक संघ के अध्यक्ष रहे वाई. वेंकटेश्वर राव (अब दिवंगत) ने एन. भास्कर राव और अन्य लोगों के खिलाफ संघ के 80 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगाया था।