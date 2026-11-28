जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में ठंड ने अचानक अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। आंतरिक ओडिशा से लेकर तटीय इलाकों तक सर्दी का असर बढ़ गया है। गुरुवार रात से शुरू हुई ठंड शुक्रवार रात और तेज हो गई। उत्तर दिशा से चल रही सर्द हवाओं के कारण राज्य के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पारा दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक और गिरने का अनुमान जताया है। ऐसे में आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ने की संभावना है। जी. उदयगिरि सबसे ठंडा स्थान रहा राज्य में गुरुवार रात जी. उदयगिरि सबसे ठंडा स्थान रहा। यहां न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दारिंगबाड़ी में 11.5, झारसुगुड़ा में 11.8, फूलबाणी में 12, किरेई में 13.5, राउरकेला और सेमिलिगुड़ा में 13.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

ठंड का असर अब तटीय जिलों में भी दिखने लगा है। भद्रक के रानीचाल में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री, बालेश्वर और अनुगुल में 15, कटक में 15.2, ढेंकानाल के महिषापाट में 15.9, बारीपदा में 16 और राजधानी भुवनेश्वर में 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सामान्य तापमान की तुलना में पारा डेढ़ से ढाई डिग्री तक नीचे चला गया है।