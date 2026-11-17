जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। इस वृद्धि के बाद सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है।

बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। कर्मचारियों को इसका लाभ नवंबर महीने के वेतन के साथ मिलेगा। साथ ही जुलाई से अब तक का बकाया एरियर भी दिया जाएगा। साढ़े आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब साढ़े आठ लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत के बीच डीए में हुई इस वृद्धि से कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। बढ़े हुए भत्ते और बकाया राशि मिलने की घोषणा से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।