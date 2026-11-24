जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में धूमपान की बढ़ती मांग की एक बड़ी तस्वीर विधानसभा में पेश सरकारी आंकड़ों से सामने आई है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 2103 करोड़ रुपये से अधिक की सिगरेट की बिक्री हुई है।

यानी हर महीने औसतन 175 करोड़ रुपये और प्रतिदिन करीब 5 करोड़ 76 लाख रुपये की सिगरेट बिक रही है। इस कारोबार से राज्य सरकार के खजाने में 319 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व आया है। 2103 करोड़ 96 लाख 86 हजार 686 रुपये की सिगरेट की बिक्री विधानसभा में मुख्यमंत्री ने एक लिखित जवाब में राज्य में सिगरेट की बिक्री और उससे होने वाली राजस्व प्राप्ति का ब्योरा दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 में ओडिशा में कुल 2103 करोड़ 96 लाख 86 हजार 686 रुपये की सिगरेट की बिक्री हुई।

इस सालाना कारोबार का मासिक और दैनिक औसत निकालें तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली है। राज्य में हर महीने औसतन 175 करोड़ 33 लाख रुपये की सिगरेट बिक रही है। वहीं, प्रतिदिन करीब 5 करोड़ 76 लाख रुपये का सिगरेट कारोबार हो रहा है। हालांकि, यह आंकड़ा सिगरेट की कुल बिक्री के मूल्य को दर्शाता है। इसे धूमपान करने वालों की संख्या या बिकने वाले सिगरेट के पैकेटों की संख्या नहीं माना जा सकता।

सरकारी खजाने को मिला 319 करोड़ का राजस्व मुख्यमंत्री के लिखित जवाब के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिगरेट की बिक्री से राज्य सरकार को 319 करोड़ 54 लाख 13 हजार 42 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। बिक्री के कुल मूल्य के मुकाबले यह राशि करीब 15 प्रतिशत बैठती है। हालांकि, इस राजस्व में शामिल अलग-अलग कर घटकों और इसकी गणना की प्रक्रिया को अलग से समझना जरूरी है।

सिगरेट पर टैक्स बढ़ने से कीमतों में इजाफे की संभावना दूसरी ओर, सिगरेट पर कर व्यवस्था को लेकर भी चर्चा तेज है। फरवरी 2026 से सिगरेट पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किए जाने का उल्लेख किया जा रहा है। टैक्स में इस बढ़ोतरी का असर सिगरेट की खुदरा कीमतों पर पड़ना स्वाभाविक है।

कीमतें बढ़ने से धूमपान की प्रवृत्ति में कमी आने की उम्मीद की जाती है। लेकिन ओडिशा में सिगरेट कारोबार का यह विशाल आंकड़ा धूमपान पर नियंत्रण के सरकारी प्रयासों को लेकर कई सवाल खड़े करता है। विदेशी ब्रांड की सिगरेट की भी मांग ओडिशा के बाजार में केवल देश में निर्मित सिगरेट ही नहीं, बल्कि विदेशी ब्रांड की सिगरेट की भी मांग बताई जा रही है। अलग-अलग कीमतों और ब्रांडों की सिगरेट उपलब्ध होने से इस कारोबार का दायरा काफी व्यापक हो गया है।