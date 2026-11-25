जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बालेश्वर जिले में चोरों और लुटेरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बदमाशों ने दो अलग-अलग घटनाओं में लाखों रुपये के गहने और नकदी लूट ली। सोर थाना क्षेत्र में एक परिवार के पुरी घूमने जाने का फायदा उठाकर चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया।

वहीं, अनंतपुर थाना क्षेत्र के बालंग गांव में पांच नकाबपोश बदमाशों ने आठ वर्षीय बच्चे के सिर पर बंदूक रखकर मां और नाना को बंधक बना लिया और लूटपाट की। दोनों घटनाओं से इलाके में दहशत है। परिवार पुरी गया, घर से तीन लाख के गहने चोरी जानकारी के अनुसार, सोर थाना क्षेत्र की ट्रेजरी कॉलोनी निवासी रमेश चंद्र बेहरा अपने परिवार के साथ पुरी में डोंगा विसर्जन के लिए गए थे। घर में किसी के नहीं होने का फायदा उठाकर चोरों ने उनके मकान को निशाना बनाया।

सुबह पड़ोसियों से चोरी की सूचना मिलने पर वह पुरी से वापस लौटे। घर की जांच करने पर पता चला कि बदमाशों ने गोदरेज तोड़कर तीन लाख रुपये से अधिक के गहने और 25 हजार रुपये नकद पार कर दिए हैं।