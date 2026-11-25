जागरण संवाददाता, कटक। शहर के लिंक रोड और बादामबाड़ी के बीच अरुणोदय नगर इलाके में मंगलवार देर रात भीषण अग्निकांड हो गया। एक पार्किंग स्थल पर खड़ी बसों में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई।

देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और एक के बाद एक आठ बसें जलकर खाक हो गईं। इनमें एक निजी स्कूल की चार बसें भी शामिल हैं। दमकलकर्मियों की तत्परता से पार्किंग में खड़ी सात अन्य बसों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया।

जानकारी के अनुसार, अरुणोदय नगर में एक गैरेज के पास विभिन्न बसें खड़ी की जाती हैं। मंगलवार रात करीब 11:30 बजे पार्किंग स्थल से धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ ही देर में वहां खड़ी एक निजी स्कूल की बस आग की लपटों से घिर गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आग ने आसपास खड़ी अन्य बसों को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आठ बसें धू-धूकर जलने लगीं।