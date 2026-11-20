जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को भी सदन में गतिरोध जारी रहा। विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। अध्यक्ष की घोषणा के बाद सदन की कार्यवाही अस्थायी रूप से रोक दी गई।

बुधवार से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था। पहले दिन कुछ समय तक सदन की कार्यवाही चलने के बाद विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के कारण अध्यक्ष ने सदन को स्थगित कर दिया था। इसके बाद गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई।

कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों का हंगामा कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। कोटिया मुद्दे को लेकर विपक्षी विधायक सदन के बीचोंबीच पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इसके चलते अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही शाम चार बजे तक स्थगित कर दी।