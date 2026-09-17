ओडिशा में कछुआ तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़, 55 जिंदा कछुओं का रेस्क्यू; 4 गिरफ्तार

एजेंसी, भुवनेश्वर। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में पुलिस और वन विभाग की ज्वाइंट टीम ने वन्यजीवों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान में 55 जिंदा इंडियन फ्लैप-शेल कछुओं का रेस्क्यू किया गया है। इस कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

कैसे हुई गिरफ्तारी? अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि उन्हें वन्यजीवों की अवैध तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर बुधवार को मोटू वन क्षेत्र और पुलिस की टीम ने MPV-53 गांव के पास नहर वाले रास्ते पर छापा मारा।

इस दौरान उन्होंने 2 मोटरसाइकिलों को रोका, जिन पर इन 55 कछुओं को गैरकानूनी तरीके से ले जाया जा रहा था। कछुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया सहायक वन संरक्षक प्रियंका महुका ने इस संदर्भ में बताया कि बचाए गए कछुओं को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है और तस्करी में शामिल चारों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। इन सभी पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज किया गया है।