ओडिशा सरकार का तोहफा: 5 लाख नए लोगों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बकाया राशि भी एकमुश्त खाते में आएगी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने पांच लाख से अधिक नए पात्र लाभार्थियों को पेंशन योजना से जोड़ने का निर्णय लिया है।

अक्टूबर महीने से इन नए लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी। आगामी 10 नवंबर को बालेश्वर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी इसकी शुरुआत करेंगे।

सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के मंत्री नित्यानंद गोंड ने बताया कि नए लाभार्थियों को शामिल करने के लिए निर्धारित लक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में पात्र लोगों को पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। अब सरकार ने पांच लाख नए पात्र लाभार्थियों को पेंशन देने का फैसला किया है।