ओडिशा में स्टेशन पर रिश्वत लेते धराया ITI प्रिंसिपल, नौकरी बचाने के नाम पर वसूली; फ्लैट से 5.16 लाख कैश जब्त

जागरण संवाददाता, राउरकेला/ संबलपुर। शुक्रवार की शाम, संबलपुर मंडल विजिलेंस और बलांगीर विजिलेंस यूनिट की टीम ने, बलांगीर सरकारी आईटीआई के प्रिंसिपल सुरेश कुमार दलबेहेरा को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। इसके बाद उनके तीन ठिकानों पर तलाशी शुरु की गई। इस तलाशी के दौरान उनके राउरकेला स्थित आवासीय फ्लैट से नकद 5.16 लाख रुपये भी जब्त किया गया।

विजिलेंस के अनुसार, आरोपित प्रिंसिपल सुरेश कुमार दलबेहेरा ने सरकारी आईटीआई के नौ अतिथि प्रशिक्षकों (गेस्ट इंस्ट्रक्टर) से उनकी सेवा जारी रखने और नियमित वेतन जारी करने के नाम पर कुल 1,15,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। रिश्वत न देने पर उन्हें सेवा से हटाने की धमकी भी दी थी।