होटल में नहीं मिला खाना तो मरे कुत्ते का मांस खाने लगा युवक, ओडिशा से आई झकझोर देने वाली तस्वीर

संवाद सहयोगी, संबलपुर। मनुष्य की भूख की पीड़ा कितनी असहनीय हो सकती है, उसका समाज को विचलित करने वाला एक दृश्य संबलपुर जिला के सदर थाना अंतर्गत मानेश्वर चौक के सामने देखने को मिला।

संबलपुर-कटक रोड पर स्थित संबलपुर शहर के बाहरी इलाके मानेश्वर चौक पर शुक्रवार की रात करीब 9.10 से 9.15 बजे के बीच आवाजाही कर रहे लोगों ने सड़क पर जाते समय यह दृश्य देखा।

दृश्य बहुत ही विचलित कर देने वाला था। एक व्यक्ति सड़क के बीच में बैठकर सड़क पर पड़े और गाड़ी की टक्कर से मृत कुत्ते का मांस नोच नोचकर खा रहा था।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार व्यक्ति मानसिक रोगी समझ आ रहा था। यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है कि असहाय मानसिक रोगियों के पुनर्वास की दिशा में प्रशासन जिस तरह सहायता का हाथ बढ़ाने की बात कह रहा है, यह उसकी विफलता को उजागर कर रहा है, ऐसी लोगों के बीच चर्चा हो रही है।