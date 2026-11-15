भुवनेश्वर के कुआखाई घाट पर अव्यवस्था से भड़के छठव्रती: गंदे पानी और खुले तारों पर जताया गुस्सा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी भुवनेश्वर के कुआखाई घाट पर छठ महापर्व के आयोजन को लेकर की गई व्यवस्थाओं पर इस बार छठव्रतियों और श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी देखने को मिली।

घाट की साफ-सफाई, पानी की स्थिति और सुरक्षा इंतजामों को लेकर उठे सवालों के बीच कई छठव्रतियों ने वहां पूजा करने से परहेज किया।

कुछ व्रती घाट का दौरा करने के बाद ही अपनी योजना बदलकर दूसरे घाट पर पहुंच गईं, जबकि कई श्रद्धालु तो कुआखाई घाट पर पहुंचे तक नहीं।

गौरतलब है कि कई वर्षों के अंतराल के बाद इस बार कुआखाई घाट पर साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी विश्वास संस्था ने संभाली है।

संस्था की ओर से घाट पर छठ पूजा के आयोजन को लेकर व्यवस्थाएं किए जाने की बात थी, लेकिन मौके पर नजर आई कथित अव्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं में असंतोष पैदा हो गया। लोगों का कहना था कि छठ जैसे आस्था और स्वच्छता से जुड़े महापर्व के लिए घाट पर बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए थे।

चेंजिंग रूम के पास भी अव्यवस्था छठव्रतियों ने सबसे अधिक चिंता नदी के पानी की स्थिति को लेकर जताई। उनका कहना था कि छठ पूजा में व्रती घंटों पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसे में पानी की स्वच्छता सुनिश्चित करना प्रशासन और आयोजन की जिम्मेदारी संभालने वाली संस्था की प्राथमिकता होनी चाहिए थी।