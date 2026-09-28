एशियाई खेलों में ओडिशा की KIIT का जलवा, भारत के लिए 1 दिन में जीते 5 पदक
जापान के आइची-नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों में केआईआईटी विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।
HighLights
केआईआईटी के खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में 5 पदक जीते।
सर्वेश कुशारे और एंसी सोजन ने रजत पदक हासिल किए।
पारुल, तेजस्विन और हरिता ने कांस्य पदक जीते।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। जापान के आइची-नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों में भुवनेश्वर स्थित केआइआइटी विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में एक ही दिन में पांच पदक डाल दिए।
एथलेटिक्स स्पर्धाओं में भारत को मिले सभी पांच पदक केआइआइटी के छात्र-खिलाड़ियों ने जीतकर संस्थान और ओडिशा का नाम रोशन किया है।
ऊंची कूद में सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ भारत को इस स्पर्धा में 56 वर्षों बाद पदक मिला है।
वहीं लंबी कूद में एंसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक अपने नाम किया। महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में पारुल चौधरी ने 9:08.67 मिनट का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए कांस्य पदक जीता।
इसके अलावा तेजस्विन शंकर ने डेकाथलन में 7,934 अंक अर्जित कर कांस्य पदक हासिल किया, जबकि हरिता भद्रा ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ 23.20 सेकेंड में पूरी कर भारत के लिए कांस्य पदक जीता।
हरिता की उपलब्धि ने वर्ष 2018 की यादें ताजा कर दीं, जब केआइआइटी की स्टार धाविका दूती चंद ने इसी स्पर्धा में 23.20 सेकेंड के समय के साथ भारत को रजत पदक दिलाया था।
8 साल बाद फिर मिला गौरव
आठ वर्ष बाद फिर एक केआइआइटी खिलाड़ी ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में देश को पदक दिलाने का गौरव हासिल किया है।
इन एशियाई खेलों में अब तक केआइआइटी के खिलाड़ियों ने कुल 11 पदक जीते हैं, जिनमें पांच रजत और छह कांस्य पदक शामिल हैं।
इस उपलब्धि पर केआइआइटी और केआइएसएस के संस्थापक अच्युत सामंत ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह देश, ओडिशा और संस्थान के लिए गर्व का क्षण है।
उन्होंने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनके निरंतर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई।
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