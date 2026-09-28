एशियाई खेलों में ओडिशा की KIIT का जलवा, भारत के लिए 1 दिन में जीते 5 पदक

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। जापान के आइची-नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों में भुवनेश्वर स्थित केआइआइटी विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में एक ही दिन में पांच पदक डाल दिए।

एथलेटिक्स स्पर्धाओं में भारत को मिले सभी पांच पदक केआइआइटी के छात्र-खिलाड़ियों ने जीतकर संस्थान और ओडिशा का नाम रोशन किया है।



ऊंची कूद में सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ भारत को इस स्पर्धा में 56 वर्षों बाद पदक मिला है।