जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने पुरी जिले में भगवान जगन्नाथ की 52.22 एकड़ जमीन को वापस उनके नाम दर्ज करा दिया है। यह जमीन वर्ष 1977 में एक व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी गई थी। लंबे समय से चल रहे इस विवाद का निपटारा न्यायिक हस्तक्षेप के बाद हुआ।

राज्य के राजस्व विभाग ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। विभाग के अनुसार, पुरी तहसील के दामोदरपुर सासन मौजा में स्थित इस जमीन के स्वामित्व को लेकर श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने मामला उठाया था। इसमें कुल 42 भूखंड शामिल हैं।

वर्ष 1927 के बंदोबस्त रिकॉर्ड में भगवान जगन्नाथ को इस जमीन का सर्वोच्च भूस्वामी बताया गया था, जबकि एक व्यक्ति का नाम अधिकारधारी के रूप में दर्ज था। 1977 के बंदोबस्त में पूरी 52.22 एकड़ जमीन उसी व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी गई।