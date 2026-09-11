इंडोनेशिया जाएंगे ओडिशा में मिले 5 ओरंगुटान? जांच एजेंसियों को इंटरनेशनल स्मगलिंग का शक

जागरण टीम, भुवनेश्वर। ओडिशा के बालासोर जिले के जंगल से बरामद पांच ओरंगुटान को लेकर जांच अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। इंडोनेशिया सरकार ने इन्हें अपने देश वापस ले जाने की पहल की है। इंडोनेशियाई अधिकारियों ने भारत से संपर्क साधा है और दोनों देशों के बीच दूतावासों के माध्यम से समन्वय चल रहा है।

ओरंगुटान भारत की मूल प्रजाति नहीं है। ये मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया के बोर्नियो तथा सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाते हैं। ऐसे में बालासोर के जंगल में पांच शावकों का एक साथ मिलना वन्यजीव तस्करी की गंभीर आशंका पैदा करता है।