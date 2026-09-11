इंडोनेशिया जाएंगे ओडिशा में मिले 5 ओरंगुटान? जांच एजेंसियों को इंटरनेशनल स्मगलिंग का शक
ओडिशा के बालासोर में मिले पांच ओरंगुटान को इंडोनेशिया वापस ले जाने की पहल कर रहा है। यह मामला अंतरराष्ट्रीय ...और पढ़ें
HighLights
बालासोर में मिले पांच ओरंगुटान को इंडोनेशिया वापस मांग रहा है।
यह मामला अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी का गंभीर संदेह पैदा करता है।
ओरंगुटान नंदनकानन चिड़ियाघर में क्वारंटाइन में हैं, जांच जारी है।
जागरण टीम, भुवनेश्वर। ओडिशा के बालासोर जिले के जंगल से बरामद पांच ओरंगुटान को लेकर जांच अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। इंडोनेशिया सरकार ने इन्हें अपने देश वापस ले जाने की पहल की है। इंडोनेशियाई अधिकारियों ने भारत से संपर्क साधा है और दोनों देशों के बीच दूतावासों के माध्यम से समन्वय चल रहा है।
ओरंगुटान भारत की मूल प्रजाति नहीं है। ये मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया के बोर्नियो तथा सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाते हैं। ऐसे में बालासोर के जंगल में पांच शावकों का एक साथ मिलना वन्यजीव तस्करी की गंभीर आशंका पैदा करता है।
भारतीय एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि इन्हें भारत में कौन और किस रास्ते से लेकर आया।
पांचों ओरंगुटान को फिलहाल भुवनेश्वर स्थित नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में क्वारंटाइन में रखा गया है। उनकी निगरानी विशेषज्ञों की टीम कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक उनकी स्थिति में सुधार है और उन्हें अनुकूल वातावरण में रखा गया है।
तस्करी नेटवर्क की जांच तेज
ओडिशा पुलिस की एसटीएफ और वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो मामले की संयुक्त जांच कर रहे हैं।
जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि पांचों ओरंगुटान भारत तक कैसे पहुंचे और इसके पीछे किसी अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी गिरोह की भूमिका है या नहीं। वाहनों की आवाजाही और फोन रिकॉर्ड सहित कई सुरागों की जांच की जा रही है।
इंडोनेशिया की ओर से वापसी की पहल के बाद अब डीएनए जांच और उनकी वास्तविक उत्पत्ति महत्वपूर्ण होगी।
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