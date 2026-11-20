जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। चक्रवात अकवान के संभावित खतरे को देखते हुए गंजाम जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारी की है। जिले में अब तक 1,38,311 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इनके ठहरने के लिए 600 चक्रवात आश्रय केंद्रों की व्यवस्था की गई है।

यहां लोगों को पका हुआ भोजन, सूखा खाद्य पदार्थ और पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी वी. कीर्ति वासन ने गुरुवार रात तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी पूरी रात ग्राउंड जीरो पर रहकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी करेंगे।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे के बीच गोपालपुर के निकट चक्रवात के तट से टकराने की आशंका है। इसे देखते हुए चिकिटी से खल्लीकोट तक के तटीय इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

माइकिंग के माध्यम से लोगों को चक्रवात के खतरे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। 344 गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 800 गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई है। इनमें से 344 महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराया जा चुका है। शेष महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।