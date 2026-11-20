जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। संभावित चक्रवात (अकवान) के खतरे और समुद्र में बिगड़ते हालात के बीच गोपालपुर बंदरगाह के पास 200 से अधिक मछुआरे समुद्र में फंस गए हैं।

28 मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों पर सवार इन मछुआरों ने समुद्र के अशांत हिस्से में लंगर डालकर शरण ले रखी है।

गुरुवार रात करीब 10 बजे इसकी जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मछुआरों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने तत्काल कदम उठाए।

विधायक की भी नहीं सुनी

मछुआरों को सुरक्षित तट पर लौटने के लिए समझाने के उद्देश्य से छत्रपुर के विधायक कृष्णचंद्र नायक रात में ही लांच से समुद्र के बीच पहुंचे।

उनके साथ छत्रपुर की तहसीलदार दिव्या महांति, अतिरिक्त तहसीलदार मनोज प्रधान और मत्स्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।

विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने ट्रॉलरों पर सवार मछुआरों से बार-बार तट पर लौटने की अपील की। हालांकि, तमाम प्रयासों के बावजूद मछुआरे समुद्र से बाहर आने को तैयार नहीं हुए।

मछुआरों की संख्या 200 पार

इससे पहले भी इसी क्षेत्र में 13 ट्रॉलरों पर सवार 100 से अधिक मछुआरों ने समुद्र में लंगर डालकर शरण ली थी। अब ट्रॉलरों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है और मछुआरों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है।