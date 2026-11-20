जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। चक्रवात के खतरे के बीच गंजाम पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्यों में पूरी तत्परता दिखाई। लोगों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पुलिसकर्मी लगातार मैदान में डटे रहे।

प्रभावित इलाकों में रह रहे परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, वहीं जरूरतमंदों तक सूखा राशन भी उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा दुर्घटना की आशंका वाले संवेदनशील मार्गों पर यातायात रोक दिया गया, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो।

इस दौरान पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया। बारिश, घने जंगल और दुर्गम पहाड़ी रास्तों की चुनौतियों के बीच तारासिंह थाना क्षेत्र के गैलेरी पुलिस चौकी में तैनात एएसआई मधु बाबू और उनकी टीम ने एक बुजुर्ग को गोद में उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया।