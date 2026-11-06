ओडिशा में 122 करोड़ की धोखाधड़ी में ईडी की छापामारी, हाथी के दांत और हिरण के सींग बरामद

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मयूरभंज जिले में 122 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के दौरान वन्यजीवों के अवशेष मिलने से मामला नया मोड़ ले चुका है।

ईडी की टीम ने बुधवार को कप्टिपदा थाना क्षेत्र के बिसौल गांव स्थित ईश्वर बिंदहाणी के घर पर करीब 17 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान हाथी के दांत और हिरण के सींग बरामद हुए। वन विभाग ने वन्यजीवों के अंग रखने के आरोप में बिंदहाणी को गिरफ्तार कर लिया है।

वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी संदिग्ध वन्यजीव अवशेष जब्त कर लिए और उन्हें जांच के लिए रेंज कार्यालय ले गई। बारीपदा वन प्रमंडल के सहायक वन संरक्षक मेहरबान अली ने बताया कि बरामद सींग सांभर या हिरण की किसी अन्य प्रजाति के हो सकते हैं। उनकी वास्तविक पहचान जांच के बाद होगी। हाथी के दांतों को भी परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। गिरफ्तार आरोपित को अदालत में पेश किया जाएगा।

निवेशकों को अधिक मुनाफे का दिया था झांसा ईडी की यह कार्रवाई 122 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी है। एजेंसी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया था। बिंदहाणी के आवास से जमीन के दस्तावेज, आभूषण और बैंक पासबुक भी जब्त किए गए हैं।