जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। देवगढ़ जिले में शनिवार को दो अलग-अलग हत्याकांड से सनसनी फैल गई। देवगढ़ आदर्श थाना क्षेत्र में शराब के नशे में एक पति ने अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी।

वहीं, रियामाल थाना क्षेत्र में चचेरे भाइयों के बीच हुए विवाद में पत्थर लगने से बड़े भाई की मौत हो गई। दोनों घटनाओं में पुलिस ने आरोपितों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।



पहली घटना देवगढ़ आदर्श थाना क्षेत्र के नौ नंबर वार्ड स्थित नुआसाही की है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी राहुल शेख देवगढ़ में राजमिस्त्री का काम करता था।

उसने स्थानीय निवासी हेमलता भोई से प्रेम विवाह किया था। दोनों सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे।



जानकारी के अनुसार, शनिवार को राहुल काम से लौटते समय शराब पीकर घर पहुंचा। पत्नी को घर में नहीं देखकर उसे पता चला कि हेमलता पड़ोस के घर गई है।

इस पर वह वहां पहुंचा और विवाद करने लगा। गुस्से में उसने पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर चोट लगने से हेमलता बेहोश होकर गिर पड़ी। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने राहुल की भी पिटाई कर दी। इसमें वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है।