कंटेनर में भरकर ले जाई जा रही थीं 20 भैंसें, भुवनेश्वर पुलिस ने किया जब्त, ड्राइवर फरार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी भुवनेश्वर में अवैध पशु तस्करी का मामला सामने आया है। सोमवार सुबह आचार्य विहार इलाके में अवैध रूप से भैंसों को कंटेनर में भरकर ले जाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की।

पुलिस ने कंटेनर से 20 भैंसों को बरामद कर वाहन को जब्त कर लिया है। हालांकि, पुलिस की कार्रवाई के दौरान कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया।



जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह पुलिस को आचार्य विहार इलाके से कंटेनर में भैंसों को भरकर ले जाने की सूचना मिली थी।