जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। चक्रवात ‘अर्णव’ धीरे-धीरे भयावह रूप ले रहा है। मौसम प्रणाली अवदाब में बदल चुकी है। रविवार को इसके गहरे अवदाब और सोमवार को चक्रवात में तब्दील होने की संभावना है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के अनुमान के अनुसार, समुद्र में और ताकत जुटाने के बाद यह अत्यंत भीषण चक्रवात (वेरी सीवियर साइक्लोन) का रूप ले सकता है।

28 अक्टूबर की सुबह यह आंध्र प्रदेश के तट के करीब पहुंचेगा। अनुमान है कि 28 अक्टूबर को दिन में करीब 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के दक्षिण में तट से टकरा सकता है।

उस समय यह अत्यंत भीषण चक्रवात की स्थिति में होगा। हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जबकि हवा के झोंके 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की आशंका है।

वहीं, देर रात श्रीकाकुलम के आसपास भी चक्रवात के तट से टकराने की संभावना जताई गई है। जीएफएस और ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल के अनुसार, तट पर पहुंचने के समय चक्रवात के केंद्र में वायुदाब 972 से 975 मिलीबार के बीच रह सकता है।

इससे संकेत मिलता है कि उस समय हवा की गति 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और झोंकों की रफ्तार 165 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। ओडिशा में 27 और 28 अक्टूबर को भारी बारिश की आशंका ओडिशा में 26 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आइएमडी ने चेतावनी दी है कि 27 अक्टूबर को राज्य के कई इलाकों में बारिश होगी।