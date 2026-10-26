आ रहा है चक्रवात 'अर्णव', ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में गहरे अवदाब ने चक्रवात का रूप ले लिया है। चक्रवात अर्णव के आज मध्यरात्रि तक भीषण चक्रवात में तब्दील होने की संभावना है। वहीं, कल इसके अति भीषण चक्रवात का रूप लेने की आशंका है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि 28 अक्टूबर की सुबह चक्रवात के आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। चक्रवात के तट से टकराने के समय हवा की गति 120 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इस दौरान हवा के झोंकों की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की आशंका है। ओडिशा के लिए 27 की रात और 28 की सुबह अहम आईएमडी के महानिदेशक के अनुसार, ओडिशा के लिए 27 अक्टूबर की रात और 28 अक्टूबर की सुबह महत्वपूर्ण होगी। 27 अक्टूबर की शाम से राज्य के तटीय जिलों में बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है।

गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट और मलकानगिरि जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों में हवा की अधिकतम गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की आशंका है। वहीं, 29 अक्टूबर को उत्तरी ओडिशा के कुछ जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। इनमें संबलपुर, सुंदरगढ़, केन्दुझर और मयूरभंज जिले शामिल हैं। समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका, मछुआरों को चेतावनी चक्रवात के प्रभाव से समुद्र में एक से डेढ़ मीटर तक ऊंची लहरें उठने की संभावना है। इसे देखते हुए मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सख्त चेतावनी दी गई है। शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है।