जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा तट की ओर तेजी से बढ़ रहे चक्रवात अकवान को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा एहतियाती कदम उठाया है।

चक्रवात के संभावित प्रभाव और रेल परिचालन में सुरक्षा जोखिम को देखते हुए 19, 20 और 21 नवंबर को चलने वाली कुल 39 ट्रेनों को रद कर दिया गया है। इसमें लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ वंदे भारत, पैसेंजर और मेमू ट्रेनें भी शामिल हैं।



ट्रेनों के रद होने से ओडिशा का पड़ोसी राज्यों के साथ रेल संपर्क प्रभावित होगा। खासकर पुरी, भुवनेश्वर, कटक और बरहमपुर से आवागमन करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।