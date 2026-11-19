ओडिशा की ओर बढ़ रहा चक्रवात अकवान: रेलवे ने रद की 39 ट्रेनें, हावड़ा-पुरी समेत वंदे भारत भी शामिल
चक्रवात अकवान के खतरे को देखते हुए रेलवे ने 19 से 21 नवंबर तक ओडिशा में 39 ट्रेनें रद कर दी हैं।
HighLights
चक्रवात अकवान के चलते 39 ट्रेनें रद्द की गईं।
वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनें प्रभावित।
यात्रियों को यात्रा से पहले स्थिति जांचने की सलाह।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा तट की ओर तेजी से बढ़ रहे चक्रवात अकवान को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा एहतियाती कदम उठाया है।
चक्रवात के संभावित प्रभाव और रेल परिचालन में सुरक्षा जोखिम को देखते हुए 19, 20 और 21 नवंबर को चलने वाली कुल 39 ट्रेनों को रद कर दिया गया है। इसमें लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ वंदे भारत, पैसेंजर और मेमू ट्रेनें भी शामिल हैं।
ट्रेनों के रद होने से ओडिशा का पड़ोसी राज्यों के साथ रेल संपर्क प्रभावित होगा। खासकर पुरी, भुवनेश्वर, कटक और बरहमपुर से आवागमन करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
कई प्रमुख ट्रेनें भी रद
रदकी गई प्रमुख ट्रेनों में भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस (20841/20842), हावड़ा-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस (22895/22896), टाटानगर-बरहमपुर वंदे भारत एक्सप्रेस (20891/20892) और पुरी-यशवंतपुर गरीब रथ एक्सप्रेस (22883/22884) शामिल हैं।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
इसके लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (एनटीईएस) अथवा रेलवे के आधिकारिक पूछताछ माध्यमों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, ताकि स्टेशन पहुंचने के बाद किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके।
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