जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। चक्रवात अकवान ने अपना गतिपथ बदल दिया है। पहले इसके आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब इसके नरसापुर से पुरी के बीच तट पर दस्तक देने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात लगातार अपनी दिशा और गति में बदलाव कर रहा है।

वर्तमान में यह पुरी से 770 किलोमीटर, गोपालपुर से 710 किलोमीटर और विशाखापट्टनम से 580 किलोमीटर दूर सक्रिय है। करीब सात किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट की ओर बढ़ रहे इस चक्रवात की तीव्रता धीरे-धीरे कम हो रही है।