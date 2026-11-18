जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। संभावित चक्रवात अकवान को देखते हुए खुर्दा जिले में सभी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टियां रद कर दी गई हैं। जिलाधिकारी अमृत ऋतुराज ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है।

जिलाधिकारी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पहले से छुट्टी ली है या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त की है, उनकी अनुमति भी रद कर दी गई है। ऐसे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होने को कहा गया है।