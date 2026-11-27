संवाद सहयोगी, कटक। कटक शहर में अनुशासन की स्थिति दिन-दिन बिगड़ती जा रही है। कटक कमिश्नरेट पुलिस इसे नियंत्रित करने में नाकाम नजर आ रही है।

इसी के चलते कटक पुरीघाट थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम को दो गुटों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में स्थानीय इलाके के दस से अधिक लोग घायल हुए हैं। जिनमें से दो की हालत नाजुक बताई जा रहा है।

सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि, इस झड़प की वजह क्या है यह स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस झड़प के चलते पुरीघाट थाना अंतर्गत ब्लू लगून होटल के पास उत्तेजना का माहौल देखने को मिला। झड़प के दौरान दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई। इसके बारे में खबर पाकर मौके पर पुरीघाट थाना पुलिस के साथ-साथ अन्य आला अधिकारी एवं फोर्स पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। ब्लू लगून रास्ते पर मौजूद एक मंदिर के दीवार पर खून की छीटें और चप्पल एवं पत्थर पड़ा हुआ देखने को मिला। रास्ते पर जगह-जगह कांच टूट कर बिखरा हुआ था। झड़प के दौरान दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थर एवं कांच की बोतल से हमला करने की बात जानने में आई है। यहां तक की, कुछ लोगों को धारदार हथियार से हमला किया गया है। ब्लू लगून के पास मौजूद एक केबिन में दुकान करने वाले दुकानदार पर जानलेवा हमला किया गया है। यह जानकारी उस दुकानदार के भाई नीलामाधव दास ने गण माध्यम को दिया है।

झड़प के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन करते आला पुलिस अधिकारी।(जागरण) हालांकि झगड़े की वजह कुछ भी पता नहीं चल सका है। कटक डीसीपी खिलारी ऋषिकेश द्यानदेव मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और फिर वहां से वापस लौट गए। लेकिन समाचार लिखे जाने तक वहां पर स्थित उत्तेजना पूर्ण बना हुआ था।

पुलिस बल तैनात जिसके मद्देनजर उस इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। कटक डीसीपी खिलारी ऋषिकेश द्यानदेव ने गण माध्यम को कहा है कि, झड़प की वजह स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है। किसी को बात को लेकर यह घटना घटी है।