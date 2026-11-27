जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कटक जिला बारंग थाना क्षेत्र के रामदासपुर औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार को एक कार में आग लगने से उसके अंदर मौजूद एक व्यक्ति की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि कार का अधिकांश हिस्सा जलकर नष्ट हो गया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।

जानकारी के अनुसार, रामदासपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित केंद्रीय विद्यालय के पास स्थानीय लोगों ने एक कार को आग की लपटों में घिरा देखा। कार के अंदर एक व्यक्ति मौजूद था। आग की चपेट में आने से वह बाहर नहीं निकल सका और जिंदा जल गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी।

कार में सवार व्यक्ति की मौत सूचना मिलते ही बारंग दमकल विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार का अधिकांश हिस्सा जल चुका था और उसमें सवार व्यक्ति की मौत हो चुकी थी।