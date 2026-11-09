कटक में तीन मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, नाबालिग की झुलसकर मौत; बुजुर्ग गंभीर

जागरण संवाददाता, कटक। कटक महानगर के हाथीपोखरी इलाके में एक तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से एक नाबालिग की मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग गंभीर रूप से झुलस गए हैं।

उनका कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है।

तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

जानकारी के अनुसार, हाथीपोखरी इलाके में स्थित तीन मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।

दमकलकर्मियों ने करीब तीन घंटे तक कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान इमारत से दो लोगों को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया। दोनों को तत्काल कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया।