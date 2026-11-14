कोयले से लदी मालगाड़ी के 4 डिब्बों से उठने लगा धुआं, बालेश्वर स्टेशन पर मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, बालेश्वर। बालेश्वर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार रात कोयले से लदी एक मालगाड़ी के चार डिब्बों में आग लगने की घटना से अफरातफरी मच गई।

मालगाड़ी के डिब्बों से धुआं निकलता देख रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तत्काल इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई।

सूचना मिलते ही बालेश्वर अग्निशमन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोयले से लदी मालगाड़ी शुक्रवार रात बालेश्वर रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। इसी दौरान अचानक मालगाड़ी के एक डिब्बे से धुआं निकलता दिखाई दिया।

देखते ही देखते आसपास के अन्य डिब्बों से भी धुआं निकलने लगा। बताया जा रहा है कि कुल चार डिब्बों में कोयला सुलग रहा था। हालांकि, डिब्बों से आग की लपटें दिखाई नहीं दे रही थीं, लेकिन लगातार निकल रहे धुएं से आग लगने की आशंका गहरा गई।