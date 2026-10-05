ओडिशा के गड़मधुपुर में BJD और भाजपा समर्थकों में हिंसक झड़प, पूर्व MLA प्रणव बलवंतराय की गाड़ी पर हमला

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। धर्मशाला ब्लॉक के गड़मधुपुर में रविवार को बीजद और भाजपा समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प से क्षेत्र में तनाव फैल गया। घटना के दौरान धर्मशाला के पूर्व विधायक प्रणव बलवंतराय की गाड़ी पर पथराव किया गया, गोबर फेंका गया तथा वाहन के शीशे तोड़ दिए गए। दोनों पक्षों के बीच हुई पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, गड़मधुपुर पंचायत में बीजद पंचायत अध्यक्ष जगदीश जेनामणि के घर पर पार्टी की बैठक चल रही थी, जिसमें पूर्व विधायक प्रणव बलवंतराय शामिल हुए थे। वहीं सड़क के दूसरी ओर पूर्व सरपंच एवं भाजपा नेता चंद्रशेखर जेनामणि के आवास पर भाजपा का जोन स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। दोनों कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे थे और भोजन की भी व्यवस्था की गई थी।