जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी में अवैध हथियारों की तस्करी और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कमिश्नरेट पुलिस की स्पेशल क्राइम यूनिट ने एक हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया है।

उसके पास से दो सेमी ऑटोमैटिक पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपित की पहचान कटक जिले के नियाली थाना क्षेत्र के नाटी गांव निवासी हरेकृष्ण स्वाईं उर्फ हरि (35) के रूप में हुई है।



पुलिस कमिश्नर एस देवदत्त सिंह ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि के शनिवार (28 नवंबर) की सुबह करीब पांच बजे खारवेल नगर थाना क्षेत्र के मास्टर कैंटीन चौक के पास यह कार्रवाई की गई।

गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल क्राइम यूनिट की टीम ने इलाके में निगरानी शुरू की थी। सूचना मिली थी कि वहां अवैध हथियारों की आपूर्ति के सिलसिले में कुछ लोग जुटने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर हरेकृष्ण को पकड़ लिया।

दो पिस्तौल और चार कारतूस बरामद तलाशी के दौरान आरोपित के पास से 7.65 एमएम की एक और 9 एमएम की एक सेमी ऑटोमैटिक पिस्तौल बरामद हुई। इसके अलावा 7.65 एमएम के तीन और 9 एमएम का एक जिंदा कारतूस जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपित की सुजुकी एक्सेस स्कूटी (ओडी-33-एडी-4280), एक मोबाइल फोन और 200 रुपये नकद भी जब्त किए हैं। 12 थानों में दर्ज हैं 20 मामले पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपित के खिलाफ वर्ष 2018 और 2019 में भुवनेश्वर-कटक सहित विभिन्न क्षेत्रों के 12 थानों में कुल 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें लूट, डकैती, हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, चोरी और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं। कामाख्यानगर थाने में उसके खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला भी दर्ज है।



स्पेशल क्राइम यूनिट अब आरोपित से पूछताछ कर हथियारों की खरीद-फरोख्त के स्रोत, आपूर्ति नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों का पता लगाने में जुटी है।