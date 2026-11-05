भुवनेश्वर में 21 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या, कारोबारी रंजिश की आशंका

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी भुवनेश्वर में 21 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को आशंका है कि कारोबारी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, तपन नायक अपने दो अन्य साथियों के साथ बुधवार की आधी रात के करीब दोपहिया वाहन से जा रहा था। इसी दौरान पुराने शहर के मौसीमां चौक के पास कुछ हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। इस हमले में तपन को गोली लग गई।

अस्पताल में उपचार के दौरान मौत घायल तपन को तत्काल कैपिटल अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।