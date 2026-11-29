डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) में ज्ञानेश कुमार की प्रस्तावित भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं।

उनका आरोप है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए भारत के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शायद प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का नक्शा पहले ही तैयार कर लिया है और ज्ञानेश कुमार बस उसे लागू करेंगे।

राहुल गांधी ने क्या दावा किया? उन्होंने यह भी दावा किया कि लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 करने के प्रस्ताव का इस्तेमाल बीजेपी का विरोध करने वाले समुदायों को हाशिए पर धकेलने और विपक्ष की चुनावी संभावनाओं को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है। राहुल की यह टिप्पणी केंद्र की प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर विपक्ष की बढ़ती आलोचना के बीच आई है। कांग्रेस ने उस आयोग के गठन और उसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाए हैं, जो पूरे देश में चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करेगा।

राहुल ने कहा, "असली मुद्दा मोदी, शाह, ज्ञानेश कुमार और अडानी को एक ब्लैंक चेक देने का है, ताकि वे पूरे देश में चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय कर सकें, लोकतंत्र को खत्म कर सकें और भारत की जनता को लूटते रहें।"

असम और जम्मू कश्मीर में परिसीमन का दिया हवाला असम और जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने से बीजेपी को अपने फायदे के हिसाब से चुनाव क्षेत्रों को फिर से तय करने का काफी मौका मिल जाएगा।

राहुल ने यह भी सुझाव दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल यह समझने के लिए किया जा सकता है कि चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को कैसे फिर से तय किया जाए, ताकि सत्ताधारी दल के विरोध में रहने वाले समुदायों के चुनावी प्रतिनिधित्व को कमजोर किया जा सके। उन्होंने कहा कि एआई से ऐसे समुदायों को दरकिनार करते हुए 850 निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए कहा जा सकता है।

कांग्रेस नेता ने तर्क दिया कि यह मुद्दा केवल राज्यों के बीच सीटों के अनुपात को सुरक्षित रखने का नहीं है, बल्कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं पर सरकार द्वारा अधिक नियंत्रण हासिल करने की कथित कोशिश का है। परिसीमन विधेयक में क्या है? प्रस्तावित परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित कोई चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य होंगे। इस आयोग की अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या रह चुके हैं और जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

इसका तीसरा सदस्य संबंधित राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त होगा। चुनाव आयोग का एक सचिव इस आयोग के पदेन सचिव के रूप में भी काम करेगा। चूंकि ज्ञानेश कुमार अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इसलिए वे प्रस्तावित आयोग के सदस्य बन सकते हैं या अपनी जगह दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू या विवेक जोशी में से किसी एक को नामित कर सकते हैं।

राहुल के सवाल राहुल ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति के अपने अधिकार के जरिए आयोग पर नियंत्रण रखेगी, जबकि ज्ञानेश कुमार एक अन्य सदस्य के चयन में भूमिका निभाएंगे। राहुल ने पहले कहा था कि ज्ञानेश कुमार परिसीमन की देखरेख भी करेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद की थी।

बीजेपी ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें एक निराश और हारे हुए व्यक्ति की बकवास करार दिया है। प्रस्तावित आयोग की शक्तियां भी विवाद का विषय बनीं बिल की धारा 11(2) के तहत इसके आदेशों को कानून के समान दर्जा प्राप्त होगा और आमतौर पर इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। हालांकि, आयोग को अपने आदेशों को अंतिम रूप देने से पहले अपने प्रस्तावों को प्रकाशित करना होगा, आपत्तियां आमंत्रित करनी होंगी और प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करनी होगी।

इस विधेयक में हर राज्य से पांच सांसदों और पांच विधायकों को सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान भी है, हालांकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। विपक्ष ने परिसीमन को ज्ञानेश कुमार से जुड़े पुराने विवादों से जोड़ा यह ताजा आलोचना उस पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें विपक्ष ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया हुआ है।

मार्च में विपक्ष के 193 सांसदों (जिनमें लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसद शामिल थे) ने उन्हें हटाने की मांग करते हुए नोटिस सौंपे। इन नोटिसों में आरोप लगाया गया था कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान पक्षपात किया गया और मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित रखा गया। हालांकि, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने इन नोटिसों को खारिज कर दिया। बताया जाता है कि ऐसा पर्याप्त और ठोस आधार न होने के कारण किया गया।