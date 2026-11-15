530 उड़ानें रद, 430 डिले... अमेरिका में आज भी जारी रहेगा हवाई संकट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल होने का असर भारत की कुछ फ्लाइट्स पर भी पड़ा। ताजा हालात के मुताबिक पूरे अमेरिका में हवाई यात्रा में आ रही रुकावटें रविवार तक जारी रहने की संभावना है।

FAA प्रमुख ब्रायन बेडफोर्ड ने शनिवार (स्थानीय समय) को कहा कि रविवार देर शाम तक उड़ानों का तय समय के अनुसार चलने की उम्मीद कम है। हालांकि, एजेंसी कामकाज को स्थिर करने और इस व्यापक रुकावट के लिए जिम्मेदार तकनीकी समस्याओं को सुलझाने के लिए लगातार काम कर रही है।

सैंकड़ों उड़ानें रद कई में देरी एविएशन ट्रैकिंग वेबसाइट 'फ्लाइटअवेयर' के मुताबिक शनिवार शाम 6:45 बजे ET (2345 GMT) तक, पूरे अमेरिका में एयरलाइंस ने 6,150 से अधिक उड़ानें रद कर दी थीं और 7,300 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई थी। शुक्रवार का दिन और भी खराब रहा। जब लगभग 9,200 उड़ानें रद कर दी गईं और 7,500 अन्य उड़ानों में देरी हुई। इसके अलावा, रविवार के लिए तय की गई 530 से अधिक उड़ानें भी शनिवार शाम तक रद कर दी गईं। शनिवार को फ्लाइटअवेयर के अनुसार डेनवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कम से कम 430 उड़ानों में देरी हुई, जबकि 380 से ज्यादा उड़ानें पूरी तरह रद्द कर दी गईं।

तब हवा में थी एअर इंडिया की फ्लाइट इधर, जब हालात खराब हुए थे तब एयर इंडिया की दिल्ली-सैन फ्रांसिस्को (SFO) नॉन-स्टॉप फ्लाइट अपने सफर पर थी और मंजिल से मात्र दो घंटे की दूरी पर थी। इस वक्त फ्लाइट प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ान भर रही थी। शुक्रवार 13 तारीख को अमेरिका ने 'ग्राउंड स्टॉप' (उड़ानों को जमीन पर ही रोकने) का आदेश दे दिया।

फेल हो गया था अमेरिका का एटीसी अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अमेरिका का पुराना एअर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम फेल होने लगा था। एअर इंडिया की चार अन्य नॉन-स्टॉप फ्लाइट्स भी थीं, जो अटलांटिक रूट से न्यूयॉर्क जा रही थीं, लेकिन वे अपनी मंजिल से काफी दूर थीं। अमेरिकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कमांड सेंटर (ATCSCC) ने 14 नवंबर को सुबह 2:24 बजे (IST) एक एडवाइजरी जारी की। इसमें 'ग्राउंड स्टॉप' की घोषणा की गई थी।