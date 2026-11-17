डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान ने भारत द्वारा दिये गए SCO के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान के इस कदम के बाद भारत में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष ने पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं।

पाकिस्तान ने शनिवार को घोषणा की कि जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक इस महीने के आखिर में दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में भारत द्वारा आयोजित SCO कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत आएंगे पाकिस्तानी मंत्री भारत ने 28 अक्टूबर को बताया था कि स्थापित परंपरा के अनुसार पाकिस्तान सहित सभी SCO सदस्य देशों को निमंत्रण भेजा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले साल मई में हुई सैन्य झड़पों के बाद यह शायद पहली बार है जब नई दिल्ली ने किसी पाकिस्तानी मंत्री को भारत में होने वाले किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

कार्यक्रम में SCO सदस्य देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक इस कार्यक्रम में SCO सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो सभ्यतागत संवाद और सांस्कृतिक समझ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

बयान में कहा गया, 'पाकिस्तान सरकार, SCO ढांचे के भीतर आपसी सम्मान की भावना के साथ सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने और लोगों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।' विपक्ष ने निमंत्रण पर उठाए सवाल इस निमंत्रण पर सवाल उठाते हुए, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पूछा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऐसा क्या बदल गया है कि पाकिस्तान को निमंत्रण दिया गया। उन्होंने कहा, 'जहाँ तक SCO की बात है, यह एक बहुपक्षीय मंच है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे; इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। मुख्य सवाल यह है कि बैसारन में हुए उस आतंकी हमले से लेकर - जहां धर्म के नाम पर लोगों को निशाना बनाकर मारा गया था - नवंबर 2026 तक, असल में क्या बदला है?'

पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान को लेकर केंद्र की नीति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा,'सरकार की नीति कभी स्पष्ट नहीं होती। यह कैसी नीति है? वे जो भी दिखाना, करना या कहना चाहते हैं, उन्हें कम से कम उसे साफ तौर पर बताना चाहिए। तभी हम उनके रुख को ठीक से समझकर अपनी प्रतिक्रिया तय कर पाएंगे।'

बीजेपी ने विपक्ष को दिया जवाब BJP नेता दिलीप घोष ने कहा कि आतंकवाद छोड़कर भारत के साथ संबंध सुधारना पाकिस्तान के ही हित में है। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान को अपने ही फायदे के लिए भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। अगर वे झगड़े मोल लेंगे, तो इससे उनका अपना ही विनाश होगा।'

दिलीप घोष ने आगे कहा, 'पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और आज देखिए - आतंकवादी पुलिस थानों में घुसकर पुलिस और सेना के जवानों को मार रहे हैं। वहां कोई कानून-व्यवस्था नहीं है, और लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं।'

गजेंद्र सिंह ने पाकिस्तान के शामिल होने की जताई थी उम्मीद पिछले हफ्ते केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि 20 से 22 नवंबर तक यहां होने वाले कार्यक्रम में पाकिस्तान भी शामिल होगा। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पाकिस्तान का सभ्यतागत और सांस्कृतिक विकास हमसे अलग नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'हमें अलग हुए अभी 80 साल भी नहीं हुए हैं (1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे का जिक्र करते हुए) उनका विकास हमारे साथ-साथ ही हुआ है। इसलिए, इस बात की कोई संभावना नहीं लगती कि इस (सांस्कृतिक और सभ्यतागत) विषय पर उनके और हमारे बीच कोई मतभेद होगा।'