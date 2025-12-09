दिल्ली से बिहार तक ठंड का कहर, चार राज्यों में बारिश की चेतावनी; IMD का नया अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं, मैदानी इलाकों में लगातार पारा नीचे गिर रहा है। इन सब के बीच आईएमडी ने बताया देश के चार ऐसे राज्य हैं, जहां पर आज बारिश की संभावना है। आइए आपको आज के मौसम के बारे में बताते हैं।

दिल्ली के मौसम का हाल राष्ट्रीय राजधानी में पारा लगातार गिर रहा है। प्रदूषण की मार झेल रहे राजधानी के लोगों को अब कोहरे की भी मार झेलनी होगी। विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहने वाला है। वहीं, आज और कल हवाओं के कारण ठंड में इजाफा देखने को मिल सकता है।