दिल्ली से बिहार तक ठंड का कहर, चार राज्यों में बारिश की चेतावनी; IMD का नया अपडेट
दिल्ली से बिहार तक ठंड का कहर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों में चार राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे ठंड और ब
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं, मैदानी इलाकों में लगातार पारा नीचे गिर रहा है। इन सब के बीच आईएमडी ने बताया देश के चार ऐसे राज्य हैं, जहां पर आज बारिश की संभावना है। आइए आपको आज के मौसम के बारे में बताते हैं।
दिल्ली के मौसम का हाल
राष्ट्रीय राजधानी में पारा लगातार गिर रहा है। प्रदूषण की मार झेल रहे राजधानी के लोगों को अब कोहरे की भी मार झेलनी होगी। विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहने वाला है। वहीं, आज और कल हवाओं के कारण ठंड में इजाफा देखने को मिल सकता है।
यूपी के मौसम का हाल
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, यूपी के कई जिलों में आज से शीतलहर का असर तेज देखने को मिल सकता है। अगले दो दिनों तक ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। इसके बाद अगले हफ्ते से पछुआ हवाओं के कारण तापमान में कमी देखने को मिल सकती है।
इन राज्यों में बारिश की चेतावनी
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा में काले बादल छाए रहेंगे। वहीं, इन दोनों राज्यों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं, तमिलनाडु और पोडुचेरी में 11 नवंबर तक बारिश की संभावना जारी की गई है।
देश के इन शहरों में शीतलहर की चेतावनी
इन सब के बीच आईएमडी ने देश के आठ शहरों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार, बिहार में पूर्णिया, किशनगंज, पटना; झारखंड में रांची और यूपी में लखनऊ में कानपुर, आगरा, प्रयागराज और इससे सटे इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।
