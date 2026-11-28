डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शनिवार को केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने चेतावनी सूखा राहत निधि के लिए जारी की है।

सीएम शिवकुमार ने कहा कि अगर केंद्र सरकार बेलगावी शीतकालीन सत्र के खत्म होने से पहले राज्य को सूखा राहत निधि जारी नहीं करती है, तो वे 'दिल्ली चलो' आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि लोकसभा क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन (डिलिमिटेशन) पर चर्चा करने के लिए रविवार को दिल्ली में केरल और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक होगी।

दक्षिणी राज्यों का हो सकता है नुकसान सीएम ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से दक्षिणी राज्यों को नुकसान हो सकता है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, विधान सौधा के संगम कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक को अब तक केंद्र से कोई सूखा राहत राशि नहीं मिली है।

होगा विरोध प्रदर्शन उन्होंने कहा कि हमने कैबिनेट में इस मुद्दे पर चर्चा की है और हम हर तरह का विरोध-प्रदर्शन करेंगे। अगर केंद्र सरकार बेलगावी सत्र खत्म होने से पहले मुआवजा जारी नहीं करती है, तो हम सत्र के बाद 'दिल्ली चलो' आंदोलन शुरू करेंगे।

कोर्ट भी जा सकती है सरकार जब सीएम से पूछा गया कि अगर केंद्र सरकार फंड जारी नहीं करती है, तो क्या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, तो शिवकुमार ने कहा कि सरकार कोर्ट जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय भी मांगा गया है।

परिसीमन पर भी होगी चर्चा अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान, शिवकुमार ने कहा कि वे शनिवार रात बेंगलुरु से रवाना होंगे और रविवार को केरल तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे, ताकि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के केंद्र द्वारा प्रस्तावित परिसीमन पर चर्चा की जा सके।

हितों की रक्षा के लिए लड़ेंगे सीएम ने कहा कि हम अपने राज्य के साथ हो रहे अन्याय, उत्तरी राज्यों में सीटों की संभावित बढ़ोतरी और दक्षिणी राज्यों पर इसके पड़ने वाले असर पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में हमें केवल मीडिया रिपोर्टों से जानकारी मिली है। हम अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ेंगे।

महिला आरक्षण का किया समर्थन सीएम शिवकुमार ने बीजेपी पर अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए परिसीमन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश के विकास में योगदान देने के बावजूद, संसदीय प्रतिनिधित्व के मामले में दक्षिणी राज्य अल्पसंख्यक बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन परिसीमन का विरोध करते हैं। बीजेपी अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसा कर रही है।