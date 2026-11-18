डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए "विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण"(वीबी-जीरामजी) एक्ट 2025 के तहत जिला स्तर के लोकपालों और अपीलीय प्राधिकरणों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों की शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना है। साथ ही इससे पात्र लोगों को रोजगार मिल सकेगा। हर जिले में एक लोकपाल होगा नियुक्त नए प्रविधानों के तहत प्रत्येक जिले में एक समर्पित लोकपाल नियुक्त किया जाएगा जो जॉब कार्ड, रोजगार उपलब्ध कराने, मजदूरी भुगतान, भुगतान में देरी पर मुआवजा, कार्यस्थल पर सुविधाओं, मस्टर रोल और कानूनी अधिकारों से वंचित किए जाने से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करेगा।