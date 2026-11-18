डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दरगाह के पास स्थित पत्थर के स्तंभ पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम दीप जलाने की अनुमति देने से देशभर के हजारों सर्वेक्षण स्तंभ धार्मिक रंग ले सकते हैं।

मदुरै के जिला कलेक्टर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने बुधवार को जस्टिस अरविंद कुमार और विपुल एम. पांचोली की पीठ के समक्ष मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने की मांग कर यह दलील दी।

शंकरनारायणन ने कहा,"एक राज्य के तौर पर हमें आशंका है कि यदि फैसले को बरकरार रखा, तो इन सभी स्तंभों को धार्मिक रंग दे दिया जाएगा और लोग इसतरह की गतिविधियां शुरू कर देंगे। अदालत के अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं होना चाहिए, वरना देशभर में हजारों सर्वेक्षण स्तंभ धार्मिक स्वरूप लेने लगेंगे।"

सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने दलील दी कि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उन्हें हाई कोर्ट के नियमों के तहत जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना आदेश पारित किया। अहमदी ने कहा कि हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने आदेश पारित करने से पहले दरगाह को सूचना दिए बिना मौके का दौरा किया था। मामले में सुनवाई गुरुवार को जारी रहेगी।

तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को तत्काल अंतरिम राहत की मांग करते हुए कहा था कि इस साल 24 नवंबर को होने वाला कार्तिगई दीपम उत्सव नजदीक है और यदि हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक नहीं लगी, तो दीपक को "विवादित" स्थान पर जलाना होगा।

राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा था कि दीपथून के नाम से जाने जाने वाले पत्थर के स्तंभ पर अनुष्ठानिक दीपक जलाने की कोई स्थापित परंपरा नहीं है। इससे पहले, तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (एचआर एंड सीई) ने अरुल्मिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर और तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी का नियंत्रण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सौंपने तथा पारंपरिक कार्तिगई दीपम उत्सव में बदलाव की मांग वाली याचिका का कड़ा विरोध किया था।