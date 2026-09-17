ट्रंप के टैरिफ वॉर का भारत ही नहीं अमेरिका पर भी पड़ेगा असर, एक्सपोर्टर्स ने बताई पूरी बात
रूस से तेल खरीद के कारण अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वस्तुओं पर 100% शुल्क लगाने का प्रस्ताव पारित किया है, ...और पढ़ें
HighLights
अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वस्तुओं पर 100% शुल्क का प्रस्ताव पारित किया
रूस से तेल खरीद के कारण भारत-अमेरिका निर्यात पर अनिश्चितता
उच्च शुल्क से भारतीय निर्यात ठप होगा, अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। रूस से तेल खरीदने के कारण भारतीय वस्तुओं पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने के प्रस्ताव सीनेट से पारित होने के बाद भारत से अमेरिका होने वाले निर्यात पर अनिश्चितता की तलवार लटक गई है।
निर्यातकों का कहना है कि 100 प्रतिशत शुल्क लगने के बाद अमेरिका से होने वाला निर्यात बंद हो जाएगा। इतने अधिक शुल्क पर निर्यात व्यावहारिक नहीं रह जाएगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है जहां सालाना 88 अरब डॉलर का निर्यात किया जाता है।
फिलहाल अमेरिका के बाजार में निर्यात करने पर 10 प्रतिशत का शुल्क लगता है। सीनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में फैसला लेने का अंतिम अधिकार दे दिया है।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) के महानिदेशक एवं सीईओ अजय सहाय ने बताया कि अमेरिका के सीनेट ने प्रस्ताव जरूर पारित कर दिया है, लेकिन भारतीय वस्तुओं पर 100 प्रतिशत का शुल्क लगने से अमेरिका में भी महंगाई बढ़ जाएगी।
वहां पहले से ही महंगाई बढ़ी हुई है। इतना जरूर है कि सीनेट के इस फैसले से भारतीय निर्यात अनिश्चितता की ओर बढ़ रहा है। 100 प्रतिशत शुल्क लगने के बाद भारतीय वस्तु अमेरिका के बाजार में काफी महंगी हो जाएगी, जिससे उनकी बिक्री खत्म हो जाएगी।
अमेरिका में लेदर आइटम का निर्यात करने वाले एवं काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट के पूर्व चेयरमैन आर के जालाना ने बताया कि अमेरिका में उनके माल के खरीदारों ने फिलहाल भारत पर 100 प्रतिशत शुल्क लगने के कोई संकेत नहीं दिए है और वे पहले की तरह ही सामान्य रूप से माल खरीदने की बात कर रहे हैं। परंतु 100 प्रतिशत शुल्क लगता है तो अमेरिका होने वाला निर्यात सिर्फ प्रभावित नहीं होगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।
फिलहाल अमेरिका फार्मा, मोबाइल फोन जैसे कई भारतीय आइटम पर कोई शुल्क नहीं लेता है या फिर इन पर मात्र 2-2.5 प्रतिशत का शुल्क लगता है। अब देखना यह होगा कि 100 प्रतिशत का शुल्क लगने पर इन आइटम को पहले की तरह शुल्क से मुक्त रखा जाता है या फिर उन पर शुल्क लगता है।
फार्मा का सबसे अधिक निर्यात भारत अमेरिका में ही करता है। मोबाइल फोन का निर्यात प्रभावित हुआ तो भारत में मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग पर भी असर पड़ेगा जिससे रोजगार प्रभावित होने लगेंगे।
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