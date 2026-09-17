100% टैरिफ वाले कानून पर US को सरकार का जवाब, रूसी तेल के मुद्दे पर झुकेगा नहीं भारत; भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump Tarrif) का टैरिफ राग फिर शुरू हो गया है। दरअसल, अमेरिका के 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' में एक अहम कानून पास हो गया है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप को रूस से कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक का शुल्क लगाने का अधिकार देता है। हालांकि, भारत भी इसके मुकम्मल जवाब की तैयारी में जुट गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि वह इस कानून के असर से निपटने के लिए भारतीय व्यापार और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर काम करेगी।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने 17 सितंबर को एक बयान में कहा, "भारत ने अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने का अपना इरादा साफ़ कर दिया है। सरकार इन घटनाक्रमों के असर से निपटने के लिए भारतीय व्यापार और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर काम करेगी।"

क्या है अमेरिका का नया कानून? अमेरिकी कांग्रेस ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाने वाला कानून पास किया है। इस कानून के तहत अमेरिकी प्रशासन उन देशों पर 100% तक टैरिफ लगा सकता है जो रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं। अगस्त में सीनेट से मंज़ूरी मिलने के बाद, अमेरिकी हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 16 सितंबर को यह बिल पास किया। अब इस कानून पर अमेरिकी प्रशासन की अगली कार्रवाई का इंतज़ार है।