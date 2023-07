गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट की SDRF जवान की तस्वीर, अमरनाथ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए की सराहना

नई दिल्ली, एएनआई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को प्रत्येक तीर्थयात्री को सुरक्षित अमरनाथ यात्रा प्रदान करने के लिए एनडीआरएफ टीम की सराहना की।

अमरनाथ यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की सराहना करते हुए ट्वीट किया, "एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सभी बाधाओं के बावजूद राष्ट्र और मानवता की सेवा में हमेशा खड़े रहे हैं। प्रत्येक तीर्थयात्री को सुरक्षित अमरनाथ यात्रा प्रदान करने के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है।"

The NDRF and the SDRF have always stood tall in service to the nation and humanity despite all odds. Their role has been crucial in fulfilling our goal of providing a safer Amarnath Yatra to every pilgrim. Sharing a photograph of an SDRF Jawan carrying a lady yatri on his back… pic.twitter.com/2TvjZLhnTu