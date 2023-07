Weather Update: भारी बारिश के कारण रेलवे सेवाएं बाधित, उत्तर भारत की 20 ट्रेनें प्रभावित

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश के कारण रेलवे सेवाएं बाधित हो गई हैं। अब तक 20 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं।

Till now, 20 trains are affected due to heavy rains in the northern parts of the country: Northern Railway pic.twitter.com/uanjZZMZCJ