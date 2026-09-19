बेंगलुरु: यूके से पढ़ाई कर लौटे युवक ने पड़ोसी के बेटे को किया किडनैप, बंधक बनाकर की बेरहमी से हत्या

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु अर्बन जिले में एक 13 वर्षीय लड़के के अपहरण और हत्या के आरोप में यूके रिटर्न एमटेक ग्रेजुएट को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने हाल ही में एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में नौकरी शुरू की थी। उसने बुधवार रात अपने पुराने पड़ोसी के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी।

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी भास्कर रेड्डी ने लड़के के पिता से 1 करोड़ रुपये की फिरौती ऐंठने की योजना बनाई थी, जो एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं। इसका मकसद अपने परिवार पर चढ़े 3 करोड़ रुपये के कर्ज को चुकाना था। इस हत्या में उसका एक साथी एडुकोंडालु भी शामिल था, वह फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

पटाखे दिलाने के बहाने किया अगवा प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रेड्डी और 8वीं कक्षा का छात्र एम प्रज्वल का परिवार येलहंका में पड़ोसी थे, जिसके बाद प्रज्वल का परिवार उसी इलाके की दूसरी गली में रहने चला गया था।

बुधवार को भास्कर ने प्रज्वल को उसके घर के पास से अपनी एसयूवी में यह कहकर बैठा लिया कि वे पटाखे खरीदने जा रहे हैं। उसने बच्चे को कार चलाना सिखाने का भी लालच दिया था। ईंटों से कुचलकर की हत्या पुलिस के मुताबिक, भास्कर और एडुकोंडालु प्रज्वल को एक सुनसान जगह ले गए। वहां उन्होंने उसे बंधक बनाकर एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसे वे फिरौती मांगने के लिए उसके परिवार को भेजने वाले थे। इसके बाद उन्होंने लड़के के सिर पर लकड़ी के लट्ठे से वार किया, जिससे वह बेहोश हो गया।

फिर आरोपी प्रज्वल को एक अन्य सुनसान जगह पर ले गए। दोनों एक कंपाउंड वॉल पर खड़े हो गए और नीचे पड़े बच्चे पर खोखली ईंटें बरसाकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि एडुकोंडालु एक प्राइवेट स्कूल बस का क्लीनर है और पैसों के लालच में इस अपराध में शामिल हुआ था। हत्या के बाद एडुकोंडालु वहां से भाग गया। नशे में कार क्रैश होने से खुला हत्या का राज एडुकोंडालु के जाने के बाद भास्कर ने प्रज्वल के शव को ठिकाने लगाने के लिए आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ले जाने का फैसला किया। उसने शव को वहां पड़े एक फटे और पुराने गद्दे में लपेटा और अपनी एसयूवी की डिक्की में रख दिया।

हालांकि, शव को ले जाते समय रेड्डी का प्लान फेल हो गया। पुलिस के अनुसार, वह नशे में धुत था और उसने अपनी एसयूवी एक बिजली के खंभे से टकरा दी। इसके बावजूद वह गाड़ी चलाता रहा और चिक्काजला के पास एक अपार्टमेंट के बाहर खड़ी दो अन्य कारों से जा टकराया।