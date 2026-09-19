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गला घोंटा, चेहरे पर उड़ेला खौलता तेल... बेंगलुरु में पत्नी की हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए पति ने रची साजिश

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
Published: Sat, 19 Sep 2026 11:47 AM (IST)

बेंगलुरु में एक पति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर आत्महत्या दिखाने के लिए उसके चेहरे पर खौलता तेल डाल दिया।

बेंगलुरु में पत्नी की हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए पति ने रची साजिश(फोटो: सोशल मीडिया)

बेंगलुरु में पत्नी की हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए पति ने रची साजिश(फोटो: सोशल मीडिया)

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डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु के बिलेकाहल्ली इलाके में 16 सितंबर को बिहार के रहने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति ने लंबे समय से चल रहे घरेलू विवाद और पत्नी के फोन न उठाने से नाराज होकर हत्या कर दी।

मृतक महिला की पहचान 38 वर्षीय गृहिणी गुंजा मद्धेशिया के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति रंजीत कुमार गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि गला घोंटकर हत्या करने के बाद आरोपी ने मामले को आत्महत्या का रूप देने और चेहरा बिगाड़ने के इरादे से पत्नी के चेहरे पर खौलता हुआ तेल डाल दिया। हालांकि, पूछताछ के दौरान उसके बयानों में पाई गई विसंगतियों के कारण पुलिस का शक गहरा गया और पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया।

वारदात के दिन क्या हुआ?

शुरुआती जांच के अनुसार, पिछले तीन महीनों से इस जोड़े के बीच छोटी-छोटी बातों पर अक्सर झगड़ा होता था। 16 सितंबर की सुबह करीब 9:30 बजे रंजीत काम के लिए निकला, लेकिन कुछ ही देर बाद वापस लौट आया और गुंजा के साथ फिर से झगड़ा करने लगा।

उस समय तक उनके दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रंजीत ने फर्श पर उसके पीछे बैठकर दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी।

दोपहर करीब 3 बजे रंजीत घर लौटा, खाना पकाने का तेल गर्म किया और गुंजा का चेहरा बिगाड़ने के लिए उसके चेहरे पर डाल दिया।

जब उसका चेहरा पूरी तरह नहीं जला, तो वह दरवाजा बंद करके वापस काम पर चला गया। शाम को लौटने पर उसने अनजान बनने का नाटक किया और पड़ोसियों को बुलाकर दावा किया कि गुंजा ने आत्महत्या कर ली है।

पुलिस ने की कार्रवाई

मकान मालिक को रात करीब 8 बजे मौत की खबर मिली, जिसके बाद उसने पुलिस को जोड़े के बीच अक्सर होने वाले झगड़ों के बारे में बताया। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने पर रंजीत ने फिर से आत्महत्या वाली कहानी दोहराई।

पुलिस इंस्पेक्टर नटराज डीएन और उनकी टीम ने उसकी बातों और हाव-भाव में विरोधाभास देखा। शक होने पर उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया।

कड़ी पूछताछ के दौरान रंजीत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि वह 18 महीने पहले अपने पैतृक गांव से गुंजा और दोनों बच्चों को लेकर बेंगलुरु आया था। हाल के महीनों में उनके बीच विवाद काफी बढ़ गया था और पत्नी द्वारा कई बार फोन न उठाने से वह बेहद गुस्से में था।

फिलहाल, दंपति के बेटे और बेटी को रिश्तेदारों के पास रहने के लिए भेज दिया गया है और आरोपी रंजीत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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