बेंगलुरु में 8 लाख की रिश्वत लेते GST अधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार, कैमरे में कैद हुई करतूत

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु सिटी लोकायुक्त की एक विशेष टीम ने एक सुनियोजित ट्रैप ऑपरेशन के दौरान सेंट्रल जीएसटी के एक सुपरिंटेंडेंट को 8 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कैमरे में कैद किया है।

आरोपी अधिकारी की पहचान मोहित प्रताप सिंह के रूप में हुई है, जो साउथ कमिश्नरेट के साउथ डिवीजन-4 में सेंट्रल जीएसटी सुपरिंटेंडेंट के पद पर तैनात हैं।

लोकायुक्त के मुताबिक, सिंह ने लंबित जीएसटी बकाए और एक व्यापारी के खिलाफ दर्ज तथाकथित झूठी शिकायत को बंद करने के एवज में यह रिश्वत मांगी थी।

झूठी शिकायत बंद करने के बदले मांगी थी घूस

लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार, शिकायतकर्ता सैयद जमीर ने आरोप लगाया था कि लंबित सेंट्रल जीएसटी बकाए के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज एक झूठी शिकायत को रफा-दफा करने के लिए मोहित प्रताप सिंह 8 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। परेशान होकर व्यापारी ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त पुलिस से की।