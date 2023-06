Manipur Voilence: मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में बदमाशों ने सेना पर की गोलीबारी, हमले में दो सैनिक घायल

इंफाल, एएनआई। मणिपुर में हिंसा की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य से प्रत्येक दिन हिंसा की खबरें सामने आ रही है। इसी बीच भारतीय सेना के स्पीयर कोर ने बताया कि हिंसा की घटनाओं में दो सैनिक घायल हो गए हैं।

Manipur | Two soldiers sustained minor injuries after armed miscreants resorted to unprovoked firing in N Boljang, Imphal West Distt in the morning hours of June 22. Both the soldiers are stable. One INSAS light machine gun was recovered during the initial search: Spear Corps,… pic.twitter.com/PE44pKPbFf