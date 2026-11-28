डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डॉयरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने महाराष्ट्र में किंग कोबरा का दो लीटर जहर, बाघ और तेंदुए की तीन खालें और कुछ हथियार जब्त किए हैं। साथ ही, छह शिकारियों को भी पकड़ा है।

अधिकारियों ने महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में सक्रिय वन्यजीवों की तस्करी करने वाले दो अलग-अलग गिरोहों का पर्दाफाश किया। जानकारी मिली थी कि एक इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर जहर का कारोबार कर रहा है।

तीन लोग हुए गिरफ्तार

25 नवंबर को कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को पकड़ा गया। वहीं 26 नवंबर को अन्य कार्रवाई में पनवेल इलाके में संदिग्ध व्यक्ति से एक बैग बरामद किया गया, जिसमें दो खालें थीं, जो संभवतः एक बाघ (पैन्थेरा टाइग्रिस) और एक तेंदुए (पैन्थेरा पार्डस) की थीं।